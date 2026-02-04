  • İSTANBUL
Washington geri adım atmıyor! İran'la görüşmeler çıkmaza girdi
Dünya

Washington geri adım atmıyor! İran’la görüşmeler çıkmaza girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Washington geri adım atmıyor! İran’la görüşmeler çıkmaza girdi

ABD, İran ile gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelerde yer ve format değişikliği talebini reddetti.

Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslarda tansiyon yeniden yükseldi.  ABD’nin, İran ile planlanan görüşmelerin yeri ve formatını değiştirmeyi kabul etmediği bildirildi. ABD basını, İran ile ABD arasında gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. ABD’nin, 6 Şubat Cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmeyeceğini İran’a ilettiği belirtildi.

