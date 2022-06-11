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Spor Warriors NBA final serisini 2-2'ye getirdi
Spor

Warriors NBA final serisini 2-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:21:00 -
Warriors NBA final serisini 2-2'ye getirdi

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'e konuk olduğu serinin 4. maçını, Stephen Curry'nin 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Warriors'ta Andrew Wiggins 17 sayı, 16 ribaunt, Klay Thompson da 18 sayılık katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaunt ve Marcus Smart 18 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.

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