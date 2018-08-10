Wall Street Journal'dan küstah Türkiye görseli

Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, şimdi de medya araçlarıyla Türkiye'ye saldırıyor. Ekonomi dergisi Wall Street Journal, Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiğini yazdığı haber başlığıyla küstah bir görsel kullandı.

Wall Street Journal'ın kullandığı görsel Türkiye bayrağı dolar grafiği eğrisi ile ikiye bölünüyor. Altta kalan tarafı karartan dergi, algı operasyonlarını akıllara getirdi. Christopher Whittall imzalı haberde Türkiye'nin ekonomik geleceği ile ilgili bazı notlara da yer verildi.

Yatırımcıların, bu hafta TL'de ki düşüşün ardından Türkiye’nin mali krizin eşiğinde olduğundan korkuyor şeklinde yazan dergi, yatırımcıların hükümetin izlediği politikalardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını yazdı.