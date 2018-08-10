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Wall Street Journal'dan küstah Türkiye görseli

ABD'nin önde gelen ekonomi dergilerinden Wall Street Journal, Türkiye ile ilgili küstah bir görsel paylaştı.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:14
Wall Street Journal'dan küstah Türkiye görseli

Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, şimdi de medya araçlarıyla Türkiye'ye saldırıyor. Ekonomi dergisi Wall Street Journal, Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiğini yazdığı haber başlığıyla küstah bir görsel kullandı.

Wall Street Journal'ın kullandığı görsel Türkiye bayrağı dolar grafiği eğrisi ile ikiye bölünüyor. Altta kalan tarafı karartan dergi, algı operasyonlarını akıllara getirdi. Christopher Whittall imzalı haberde Türkiye'nin ekonomik geleceği ile ilgili bazı notlara da yer verildi.

Yatırımcıların, bu hafta TL'de ki düşüşün ardından Türkiye’nin mali krizin eşiğinde olduğundan korkuyor şeklinde yazan dergi, yatırımcıların hükümetin izlediği politikalardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını yazdı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:14
  1. Andrew Brunson
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Wall Street Journal

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  • özcanözcan53 dk önce
    eyy adalet bakım yakın şu eşcinsel papazıinanın herşey düzelecek,bakalım ozaman elmi yaman yoksa türkiyemi görsün köpekler
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ57 dk önce
    Ananızın ........ kadar yolunuz var ekmeye bile muhtaç kalsak yolumuzdan asla dönmek yok.Hedef TÜRKİYE bunu görüpte hala şerefsizce paylaşımlar yapıp gülüp oynayan yahudi piçlerin işbirlikçi sözde Türklere yazıklar olsunnnn
  • neron11neron111 sa önce
    iyide kardeşim bu namussuzlara kızmakla iş bitiyormu,hadi abd şerefsizlik yapıyor ve doları hızla arttırıyor,demekki bizimde buna karşı yapabileceğimiz hiç bir şey yokmuş,paramız sadece 1 günde % 20 değer kaybetti,şimdi bunu neyle açıklayacağız.
  • salihasaliha50 dk önce
    küstah abd ve batılılar,onların emrine itaat etmeyen ülkeleri yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar,onların sinsi,küstah planları varsa planların üstünde olan Allah ında planı var,o da İslamın zaferi olan plan.dünyanın kanını emen abd ve batı, batmak üzere ondan etrafa kuzgun köpek gibi saldırıyor alçak zalimler
  • SABUNACUSABUNACU53 dk önce
    AMERIKADAKI ÖNEMLI TV LER DERGILER GAZETELER HEPSI SIYONISTLERIN ELINDE BUNUN ICIN SIYONISTLER TÜRKIYEYE SALDIRIYORLAR BIZ DIZ CÖMEYECEGIZ ALLAHIN HUZURUNDA DIZ CÖKERIZ SIYONISTLERIN ÖNÜNDE ASLA DÖVIZLERIMIZI TL YAPALIM TÜRKIYEMIZI BU KATIL SIYONISTLERDEN KURTARALIM .
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