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Dünya Wagner'in lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı
Dünya

Wagner'in lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 01:57:00 -

Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'da başlattığı isyan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun araya girmesiyle 24 saat dolmadan bitti. Prigojin, anlaşma sonrası ele geçirdikleri Rostov kentinden ayrılırken görüntülendi.

23 Haziran gece saatlerinde Putin'e isyan bayrağını açan Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yla görüşmesinin ardından Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Prigojin, askeri tesislerini ele geçirdiği Rostov kentinden ayrılırken görüntülendi. Görüntülerde halkın el salladığı ve Prigojin'le tokalaştığı görüldü.

Garanti verildi

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı. Söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

"Konvoylarımız dönüyor"

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." dedi.

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