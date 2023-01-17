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Dünya Wagner'den üst düzey firar! Medvedev Norveç’ten sığınma talep etti
Dünya

Wagner'den üst düzey firar! Medvedev Norveç’ten sığınma talep etti

Rus paramiliter grup Wagner'in eski komutanlarından olan 26 yaşındaki Andrey Medvedev, grubu terk ederek Norveç'ten sığınma talep etti. Medvedev, Batılı ülkelere kaçan ilk Wagner askeri olarak da kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 14:03:00 -
Wagner'den üst düzey firar! Medvedev Norveç’ten sığınma talep etti

Andrey Medvedev, geçen Cuma günü Norveç sınırından ülkeye yasa dışı giriş yaptı ve sınır güçleri tarafından gözaltına alındı.

Eski Wagner üyesinin avukatı Brynjulf Risnes, BBC'ye verdiği bilgide Medvedev'in Oslo'da tutulduğunu aktardı.

İddialara göre Medvedev, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine tanık olduktan sonra Wagner grubundan ayrıldı.

Norveç sınır birlikleri, Rus bir adamın ülkenin 198 kilometrelik Rusya sınırından ülkeye giriş yaptığını doğruladı. Ancak güvenlik güçleri, gizlilik gereği daha fazla detay paylaşmadı.

Norveç'in Finnmark bölgesinin polis müdürü Tarjei Sirma-Tellefsen, sınır güçleri tarafından yakalanan adamın "sığınma talep ettiğini" kaydetti.

Medvedev'in Rusya'yı terk etmesine ise Rus insan hakları grubu Gulagu yardımcı oldu.

BATILI ÜLKELERE KAÇAN İLK WAGNER ASKERİ

Medvedev, Batılı ülkelere kaçan ilk Wagner askeri olarak da kayda geçti.

Gulagu'nun kurucusu Vladimir Osechkin, Medvedev'in 2022 Temmuz ayında Wagner'le dört yıllık sözleşme imzaladığını, ancak Ukrayna'da görevlendirildikten sonra insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına tanık olması üzerine gruptan kaçtığını söyledi.

Osechkin, Ukrayna'da bulunduğu sırada Medvedev'e haftada 30-40 paralı askerin sevk edildiğini belirtti.

 

2 AY BOYUNCA GİZLENDİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Norveç'ten sığınma talep eden Wagner komutanı, ilk olarak Rusya'da iki ay boyunca gizlendi.

Avukatı Risnes, Medvedev'in tanık olduğu savaş suçları arasında, "gruptan kaçanların öldürülmesi" gibi olaylar bulunduğunu aktardı.

Medvedev'in Norveç'e kaçışı sırasında bazı savaş suçu kanıtlarını da beraberinde getirdiği belirtildi

Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin ise iddialara ilişkin yanıtında. Medvedev'in eski bir Wagner askeri olduğunu kabul etti.

Ancak Wagner kurucusu, eski askerleri olan Medvedev'in "tutsaklara kötü davrandığını" iddia etti ve "çok tehlikeli birisi olduğunu" savundu.

CNN International’da yer alan habere göre ise yurt dışında sığınma talebinde bulunanlara yardım eden bir Rus aktivistle yaptığı röportajda Medvedev, Wagner'deki sözleşmesini yenilemeyi reddettikten sonra hayatından endişe ettiğini söylemişti.

Medvedev, sözleşmesini tamamlayıp yenilemeyi reddedince, Wagner'den kaçan Rus paralı asker Yevgeny Nuzhin gibi idam edilmekten korktuğunu söyledi.

İngiliz yetkililere göre, Wagner grubu, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Grup, geçen hafta Donbas bölgesindeki Soledar kasabasının alınmasında önemli rol oynadı.

Paralı asker grubu, 2015'ten bu yana Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birlikler görevlendirdi.

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