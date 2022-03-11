Wagner ne demek? Wagner paralı askerler hangi ülkelerde var?

Ukrayna birliklerine karşı savaşmak isteyen gönüllere kapılarının açık olduğunu söyleyen Putin, "Gönüllülerin savaş bölgelerine ulaşmalarına yardım edeceğiz" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi. Öte yandan Putin, Şoygu'dan NATO'nun eylemlerine cevap olarak Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesi için rapor hazırlamasını istedi.

Wagner Grubu nedir?

Wagner Grubu, Rusya merkezli bir özel askerî şirkettir. Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. 2016 başlarında 1,000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirket 2016 itibarıyla Arjantin'de kayıtlıydı.

Grubun ana yatırımcısının Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile yakın bağlantılara sahip bir iş adamı olan Yevgeni Prigojin olduğu söylenmektedir. İlk olarak 2014 yılında Kırım krizi sırasında ortaya çıktılar ve yarımadanın kansız ve sessiz bir şekilde ilhak edilmesi sırasında Rus birlikleri ile birlikte hareket etmekteydiler. Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra Donbass Savaşı'nda ayrılıkçı güçlere destekte bulundular. Ekim 2015 tarihinde Rusya'nın Suriye'de başlattığı askerî harekâtın ardından Suriye hükûmeti güçleri safında yer aldılar. Wagner'in bu yurtdışı faaliyetlerinde GRU'dan destek ve koordinasyon aldığı söylenmektedir. 2018 yılı itibarıyla grup İkinci Libya İç Savaşı’nda Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmaktadır.

Wagner paralı askerler ne kadar maaş alıyor?

Wagner çalışanları, bu gruba katılanların amacının genellikle ciddi bir maddi gelir elde etmek olduğunu söyledi.

Wagner çalışanları, ortalama maaşlara kıyasla 10 kat daha yüksek kazanabiliyor. Ayrıca çoğunun suç sicili kabarık olduğundan başka iş bulmakta da zorlandıkları belirtiliyor.

Wagner kimin?

Wagner'in arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Evgeni Prigozhin'in olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar, doğrulanmış değil ancak yapılan araştırmalar sonucunda oluşan genel kanı Wagner'in sahibinin Prigozhin olduğu yönünde.