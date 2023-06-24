Wagner lideri Prigojin geri çekilme kararı aldı

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan 24 saat sürdü. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Prigojin, Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti.

Taslak üzerinde anlaştılar

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

Belarus Devlet Başkanlığı'nın duyurusu ardından Wagner'in başındaki Prigojin, birliklerinin ilerleyişini durduracağını, geri dönüşe başlayacaklarını söyledi.

"Üslerimize dönüyoruz"

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Telegram hesabında sesli mesaj yayımladı.

Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen Wagner konvoylarının geri dönerek üslerine gideceklerini söyledi. Prigojin, taraflar arasında kan dökülmesini önlemek için bu yönde bir karar aldığını belirtti. Böylece Prigojin'le telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ofisinden yapılan açıklama doğrulanmış oldu.

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