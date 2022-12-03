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Dünya Wagner, Afrikalı mahkûmları Ukrayna’da savaştırıyor
Dünya

Wagner, Afrikalı mahkûmları Ukrayna’da savaştırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Yevgeny Prigozhin’in kurucusu olduğu Wagner’in Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (OAC) hapishanelerden isyancıları serbest bırakıp varlık gösterdiği bazı ülkelerdeki çatışmalara sevk ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:41:00 -
Wagner, Afrikalı mahkûmları Ukrayna’da savaştırıyor

ABD merkezli The Daily Beast’in OAC’daki iki üst düzey askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki isyancı mahkumların serbest kalmasını sağlayıp, onları Ukrayna’da ve Mali’de yaşanan çatışma sahalarına nakletti. İddialara göre Wagner’in OAC’da ekim ayından bu yana saflarına kattığı mahkumlar, tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlarla suçlanan kişilerden oluşuyor. OAC ordusunda görevli bir yetkili, Wagner’e katılan mahkum sayısının 20’den fazla olduğununu söyledi.

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