YENİ AKİT / ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Bańka’nın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ettiğini duyurdu.

“Barış İçin Temiz Spor Günü” kampanyasında Türkiye, katılımı ile diğer ülkelere kıyasla fark yarattığı belirtilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından, WADA Başkanı Witold Bańka’dan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür mesajı geldiğini aktarıldı. Paylaşım’da şu ifadelere yer verildi; “WADA Başkanı'ndan teşekkür mektubu! ‘Barış İçin Temiz Spor Günü’ kampanyasında Türkiye, katılımı ile diğer ülkelere kıyasla fark yarattı. WADA Başkanı @WitoldBanka Bakanımız @kasapoglu'na teşekkür mesajı gönderdi. WADA’nın küresel düzeyde başlattığı kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek çağrısı, sosyal medya kanallarında yurdun dört köşesinden destek buldu. Gençlerin ve sporcuların; sporda kurallara uyumu ifade eden “Temiz Spor- Dürüst Oyun” mesajı binlerce kişiye ulaştı.”