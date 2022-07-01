  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor WADA Başkanı'ndan teşekkür mektubu!
Spor

WADA Başkanı'ndan teşekkür mektubu!

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Bańka, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 22:34:00 -
WADA Başkanı'ndan teşekkür mektubu!

YENİ AKİT / ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Bańka’nın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ettiğini duyurdu.

“Barış İçin Temiz Spor Günü” kampanyasında Türkiye, katılımı ile diğer ülkelere kıyasla fark yarattığı belirtilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından, WADA Başkanı Witold Bańka’dan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür mesajı geldiğini aktarıldı. Paylaşım’da şu ifadelere yer verildi; “WADA Başkanı'ndan teşekkür mektubu! ‘Barış İçin Temiz Spor Günü’ kampanyasında Türkiye, katılımı ile diğer ülkelere kıyasla fark yarattı. WADA Başkanı @WitoldBanka Bakanımız @kasapoglu'na teşekkür mesajı gönderdi. WADA’nın küresel düzeyde başlattığı kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek çağrısı, sosyal medya kanallarında yurdun dört köşesinden destek buldu. Gençlerin ve sporcuların; sporda kurallara uyumu ifade eden “Temiz Spor- Dürüst Oyun” mesajı binlerce kişiye ulaştı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23