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Dünya Vurulan Rus uçağı evlerin üstüne böyle düştü!
Dünya

Vurulan Rus uçağı evlerin üstüne böyle düştü!

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev semalarında bir Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Düşürülen uçağın enkazı yerleşim yerlerinin üstüne düştü. Olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 07:23:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik harekat talimatı vermesiyle birlikte başlayan savaşta 1 gün geride kaldı. İki tarafta Putin'in inadı yüzünden ağır kayıplar verdi. Özellikle Ukrayna'da çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetti.

Savaş Donbas'la sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar uzanan bir koridorla Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlattı.

Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, Rus uçakları başkenti kuşattı. Bu sırada Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, bir Rus uçağını düşürmeyi başardı.

Vurulan uçağın enkaz parçaları, Kiev'de yerleşim yerlerinin üstüne düştü.

Olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukraynalıların evlerinin camından izlemek zorunda kaldığı ve film sahnelerini aratmayan görüntüler, savaşın korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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