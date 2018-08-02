Vuran TSK’nın yeni zırhlısı

Türk savunma sanayisinin iki büyük kuruluşu BMC ile ASELSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere haziran ayında Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi tedarikine yönelik toplam bedeli 94,7 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu sistemlerin Vuran araçlarında da kullanılacağı ortaya çıktı. Bu süreçte Vuran araçları TSK envanterine ilk kez girecek ve güvenlik güçlerinin kullanımına yeni bir zırhlı katılacak.

Vuran, 9 kişilik personel kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Yeni konfigürasyonlu Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, V-şeklindeki alt kısmı, silah istasyonu ve acil çıkış kapağıyla mayın ve balistik tehditlere karşı koruma sağlıyor.

Vuran, ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği özellikleriyle öne çıkıyor.

Araçlara entegre edilecek Sarp Silah Sistemi’ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.