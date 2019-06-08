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Vücuttaki yaşlanan deriye dikkat

Dr.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
Vücuttaki yaşlanan deriye dikkat

Dr. Emre Tambay, vücuttaki yaşlanan deriye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, Mezolifting’in ya da yüz mezoterapisi’nin, boyun ve el gibi dokulardaki yaşlanma etkilerini geri çevirmek için kullanıldığını ifade ederek, “Genellikle 35-55 yaş arası hastalar bu yöntemden fayda görürler. Mezolifting deri metabolizmasını hızlandırarak deriyi gençleştirmeyi hedefler. Bu amaçla vitamin, mineral ve aminoasitler(mikro besinler) deri altına küçük dozlarda verilir. Böylece kolajen ve elastin üretimi artar, deri gençleşir. Bu mikro besinler krem, serum olarak deriye uygulandıklarında mezolifting’de olduğu kadar iyi nüfuz edemezler. Bu nedenle aynı etken maddeler kullanıldığında bile mezolifting daha etkilidir. Mezolifting ile deri beslenir ve gençleşir” dedi.


Genellikle 4-6 seans ve 1-2 hafta arayla uygulandığını kaydeden Dr. Tambay, “Ardından 2-3 ayda bir kez idame tedavisi yapılırsa sonuç kalıcı olacaktır. Sonuç olarak canlı, parlak, kuruluğu, sarkması ve ince çizgileri azalmış, daha sıkı bir cilt elde edilir. Bazen sonuç ilk uygulama sonrası görülür. Ancak ortalama olarak 2-3 seansta gözle görülür bir ilerleme sağlanır. Yüz uygulamaları düzenli bir cilt bakımı ve güneşten korunma ile sürekli hale gelir. Eğer selülit ve lokal yağ giderici uygulamalar yapılıyorsa bunu bol su, egzersiz ve doğru beslenme ile desteklemek gerekir. Ancak zaman asla durmaz. Elde edilen sonuçların kalıcılığını artırmak için uygulama dizilerini düzenli aralıklarla tekrarlamak gerekecektir. Duyulabilecek acı birkaç milimetrelik bir iğnenin vereceği hafif bir batma hissidir” diye konuştu.


Dr. Tambay, Mezolift kokteylinde kullanılabilecek ürünler ise şöyle sıraladı:


“ Hyaluronik Asit


DMAE (dimethylaminoethanol)


Magnezyum


Selenyum


Silica


Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, Çinko


Amino Asitler


Nükleik Asitler


Alfa Lipoik Asit


Glutatyon”.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
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