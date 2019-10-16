Vücut enerjisini düşüren durumlar nelerdir?

Hayatın hızı ve temposuna ayak uydurmak son zamanlarda o kadar da kolay değil. Hıza bağlı olan hayatlarımız, bu vesile ile bizden birçok şeyi alıp götürür oldu. Hal böyle olunca, ister istemez, enerjimizi kontrol etmek ve bu hıza ayak uydurma çabasıda beraberinde geliyor. Peki ama neden enerji düşer? Enerji düşüren durumlar nelerdir? Enerjimizi yükseltmenin yolları nelerdir? İşte detaylar...

Gün içerisinde yaptığınız birkaç hatalı davranış ya da gıda sizlere bu enerji kaybını yaşattırır. Fakat devamlı bu hal içerisinde iseniz, hiçbir şekilde elinizi kolunuzu kaldıramıyorsanız, ciddi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda, ağır metal zehirlenmesi oluşmuş olacağı için, spirulina tüketmeniz gerekebilir.

Spirulina nedir? Spirulinanın faydaları nelerdir?

Enerji düşüren durumlar

1-Uzun süre sandalye gibi sert eşyalar üzerinde, aynı şekilde oturmak, yeterince enerji çalan bir durumdur. Vücut hareketsiz olduğu zamanlarda uykuya geçtiğini zanneder ve üzerinize ağırlık çökebilir. Bu durumdan kurtulmak için, gerinmeyi ve ara sıra dolaşmayı deneyin.

2-Düşük kalorili diyetler, gereken enerjiyi vermediği gibi, enerjinizide sömürecektir. Bu nedenle, sağlıklı beslenerek kilo vermeye özen gösterin.

Enerji veren besinler nelerdir?

3-Kapalı ortamlarda bulunmak, monoton bir hayat yaşamakda enerji düşüren sebeplerdendir. Bu nedenle bazen kendinize zaman ayırmalı, en azından yürüyüşler yaparak, bol oksijen almaya çalışmalısınız.

4-Poğaça gibi karbohnidratı fazla olan besinlerle kahvaltı yapmak, ağırlık oluşmasına sebebiyet vereecktir. Bir süre sonra şekerinizin düştüğünü fark edebilirsiniz. Bu da ikinci bir öğün ve daha hantal bir vücut demektir.