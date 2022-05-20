Vücudunda kalıcı hasar kaldı! Morardı, şiddetli ağrı oluştu! Alişan soluğu mahkemede aldı

Şarkıcı Alişan, arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı operasyon sonrası soluğu mahkemede aldı.

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan Alişan, söz konusu haberlere rağmen adliyeye eşi Buse Varol ile el ele geldi.

Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift, davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

İstanbul Tüketici Mahkemesinde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı.

Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanık dinlendi.

Alişan, arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirtti.

Alişan, 5.5 saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürmüştü.

Alişan, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'yı savcılığa şikayet edip tüketici mahkemesinde tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde vücudunda kalıcı izler kaldığını belirten Alişan, yaşadıklarını "Alişan'ı arkadaşı olan doktor Ufuk A. “Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım." denildi.

Dilekçede "Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun” diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine “Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü” cevabını verdi.

Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evine gidebileceği bildirildiğini ileri süren Alişan, geceyi hastanede geçirdi.

Operasyondan saatler sonra Alişan'ın vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi.

Özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu.

Alişan, vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'un ağustos sonunda iki ayrı estetik cerraha göründü.

Cerrah, Alişan'a “Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini ve fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı” söyledi.

Alişan'a, kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmında kısmi düzülmeler olan Alişan'ın yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti.

Alişan, vücudunda “kalıcı hasar” meydana gelen ve mesleğini icra etmekte zorlandı.

Alişan şimdilik 10 bin TL maddi tazminat, yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle de 2 milyon TL manevi olmak üzere doktor Ufuk A.'dan toplam 2 milyon 10 bin TL tazminat istendi.

Ayrıca savcılığa şikayet edilen Ufuk A.'nın ‘taksirle yaralama', ‘güveni kötüye kullanma' ve ‘görevi ihmal' suçlarından yargılanması talep edildi.