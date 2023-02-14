Vücudun direncini artıran kahvaltılık içecek tarifi! Virüs ve bakterileri uzak tutuyor
Virüs ve bakterilerin artığı bugünlerde uzmanlar kahvaltıda vücut direncini artıran içecekler tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bağışıklığın direncini artıran bu içecek tarifini sizler için derledik. İşte kahvaltıda vücut direncini artıran içecek...
Son günlerde ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte hastalıkların artmaması için uzmanlar kahvaltıda direnci artıran içecekler tavsiye etti. Düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen bu içecek sayesinde vücutta bakteri ve virüs aktivitesi azaltılır. Bağışıklığı güçlendiren bu içecek tarifi sayesinde zorlu kış koşullarında yaşanılan bu asrın deprem afetindeki hastalıkların riski bir nebzede olsun ortadan kaldırılır.
Anadolu'nun en eski şifa kaynağı olan bu içecek sayesinde vücut direnci artar. Sizler için derlediğimiz bu tarifi kahvaltı öncesi tüketmeniz tavsiye edilir.
KAHVALTIDA VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRAN İÇECEK!
MALZEMELER
Bir tarçın çubuk
Taze sıkılmış bir çay bardağı kadar limon suyu
Bir litre artırma su
4 adet karanfil
YAPILIŞI
Bir gece öncesinden bir litrelik suyun içine tarçını koyun.
Ertesi sabah karanfiller ve limon suyunu ilave ederek çalkalayın.
Şişeyi iyice çalkaladıktan yarım saat sonra bir su bardağı kadar tüketin.
Her sabah bu uygulamayı yapın.
Afiyet şifa olsun...