Vucic'ten 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı: Kabul etmezlerse kıyamet kopacak!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisini en çok endişelendirenin, Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmesi olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin konuştu. Pink TV'ye konuşan ve tüm Batı dünyasının Ukrayna üzerinden Rusya'yla savaştığını söyleyen Vucic, "Şimdi olduğundan çok daha ağır bir savaş olabilir diye korkuyorum" dedi.

Vucic 90'ları hatırlattı

Dünya siyasetinde yaşanan bu değişiklikler nedeniyle Balkanlar'da, 1990'lardaki çatışmanın "ikinci bölümünün" yaşanmasından endişe duyduğunu kaydeden Vucic, Sırbistan'ın kendi bölgesinde silahlı faaliyetlerden yaşanmasından her ne pahasına olursa olsun kaçınacağının altını çizdi.

Rusya'nın doğu Ukrayna'da biraz daha zemin kazanmasının ardından Başkan Vladimir Putin'in Batı'ya kesin bir öneri ile yaklaşacağına inandığını söyleyen Vucic, "Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin Seversk, Bakhmut ve Soledar'da işini bitirir bitirmez Slaviansk-Kramatorsk-Avdeevka ikinci hattına ulaştıktan sonra bir teklifle gelecek. Ve eğer Batı bunu kabul etmezse – ki etmeyecekler – kıyamet kopacak." dedi.

"Gaz tedariğinde sorun çıkarsa büyük problem yaşarız"

Sırbistan'ın enerji rezervlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Vucic, ülkenin 77 gün yetecek dizel ve 65 gün yetecek benzin rezervi bulunduğunu fakat gaz tedariğinde sorun çıkması halinde büyük problemlerle karşılaşılabileceğini söyledi.