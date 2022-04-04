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Dünya Vucic zaferini duyurdu
Dünya

Vucic zaferini duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 01:35:00 - 2022-04-04 02:03:32
Vucic zaferini duyurdu

Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos’un yüzde 17,7, Milos Jovanovic’in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski’nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic’in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

"Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic, "Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

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