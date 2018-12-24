THY- Euroleague
0553 313 94 23

VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülü

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülü

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri kapsamında "Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, Doktorclub Awards 2018 Ödülleri'nde finale kalan şirket, 15 bin tıp doktorunun jüri olarak katılıp oy verdiği yarışma sonucunda büyük başarıya imza attı. Şirket, Doktorclub Awards kapsamında verilen Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri'nin "Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

VSY Biotechnology, tüm dünyada patent başvurularının yapıldığı her mesafeden kesintisiz hizmet sunulan, "Dünya'nın İlk ve Tek Sinüzoidal Göz İçi Lensi Acriva Trinova" ile ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan VSY Biotechnology Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Ercan Varlıbaş, meslektaşı olan tıp doktorlarından ilk kez ödül aldığını ve tıp doktorlarından ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, oylamaya katılan tüm hekimlere teşekkür etti.

Türkiye'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Varlıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyaya inovatif ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle dünyada ön plana çıkmaya çalışıyoruz. İnovatif yaklaşıyoruz, global düşünüyoruz. Dünyanın ilklerini sağlık alanına sunmaktan, insanların yaşamlarına katkı sağlıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.VSY Biotechnology ailesi olarak büyük bir emek ve özveriyle şirketimizin kuruluşundan bu yana 20 yıldır yoğun çalışmalarımız ile sağlık alanında projeler üretmeye ve misyonumuz doğrultusunda yenilikçi ürünlerimizi dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
  1. VSY Biotechnology

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    1. Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    2. Sivas merkezli yasa dışı bahis..
    3. Ünlü teknik direktör açıkladı: Sezonu..
    4. Bursalı şef, pastasıyla altın madalya..
    5. CHP'li belediye başkanı istifa etti!
    6. İstanbul'daki 130 Suriyeli ülkelerine..
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Savcı Sayan'dan flaş sözler!..
    9. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. "17-25 Aralık FETÖ'nün Yargı Darbesi"..
    11. Şehit Emniyet Müdürü Verdi için..
    12. GÜNCELLEME - İsrail'de erken seçim..
    13. Esenyurt’ta 130 Suriyeli daha ülkesine..
    14. Altının kilogramı 214 bin 900 liraya..
    15. n11.com'da en çok Taht Oyunları kitap..
    16. Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine..
    17. Engellilerin ve Devlet Korumasındaki..
    18. VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards..
    19. İran'da eğitime "ekonomi" engeli
    20. Barışmak için çağırdığı kadını öldürdü
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!