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Ekonomi Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4 Türkiye’de satılacak
Ekonomi

Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4 Türkiye’de satılacak

Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:01:00 -
Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4 Türkiye’de satılacak

Volkswagen’in elektrikli otomobil atılımı ID.4 ile devam ediyor: Markanın ilk tamamen elektrikli SUV’u olan ID.4’ün seri üretimi, Zwickau’da başladı. Dünya prömiyerinin Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak.

E-mobilitede dünya lideri olma hedefine ulaşmak amacıyla 2024 yılına kadar 33 milyar Euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar Euro’luk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

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