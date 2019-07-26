Volkswagen’den ilk yarıda 9,6 milyar Euro kâr

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran ve merkezi Wolfsburg’da olan Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu. Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında 119,4 milyar Euro gelir elde eden Volkswagen, 2019’un aynı döneminde yüzde 4,9 artışla gelirini 125,2 milyar euroya çıkardı. Volkswagen’in vergi öncesi kârı da yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar euro oldu. Alman şirket, bu yıl gelirlerinin yüzde 5 artmasını bekliyor.