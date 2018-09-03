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Volkswagen’den Afrika hamlesi!

Volkswagen Grubu, Gana ve Nijerya’da yatırım yaparak Afrika’nın batı bölgesinde otomotiv merkezi kurmayı planlıyor hatta bu girişim için gerekli olan anlaşmayı kendi içlerinde imzaladılar.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
Volkswagen’den Afrika hamlesi!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen, Afrika kıtasında Güney Afrika ve Kenya’daki yatırımlarına paralel olarak Gana ve Nijerya’da da yatırımlar yapacak! Grubun Sahara bölgesi tepe sorumlusu Thomas Schaefer. “Afrika kıtasındaki durum istikrara kavuştu ve buna paralel olarak ekonomi ilerliyor. Otomotiv endüstrisinin gelişimi için son engellerde kaldırıldı sayılır” açıklamasında bulundu.

Volkswagen markasının Güney Afrika’da bir fabrikası bulunuyor ve Kenya’da Rwanda’nın ilk otomobil fabrikasını bu yılın haziran ayında açmışlardı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
  1. Volkswagen grubu
  2. Thomas Schaefer
  3. Güney Afrika ve Kenya

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