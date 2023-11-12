Volkanik patlama yeni bir ada oluşturdu

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 1.126 km güneyinde, Pasifik Okyanusu’nun içinde meydana gelen volkanik patlama 100 metre çapında bir ada oluşturdu. Okyanusa mağma yağdıran patlama, Iwo Jima kıyısı açıklarında havaya 50 metre yüksekliğinde kaya ve kül fırlattı. Uzmanlar, adanın muhtemelen kalıcı hale geleceğini, hatta patlama devam ederse Iwo Jima ile birleşeceğini söylediler.

Iwo Jima zaten Pasifik Okyanusu’ndaki yanardağın zirvesinin kendi üzerine çökmesiyle oluşan 10 km genişliğindeki kalderanın bir parçası. Yeni adanın küçük görünmesine rağmen, tabanında 40 km çapında ve 2 km yüksekliğinde bir su altı yanardağının parçası olduğu bildirildi. Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Setsuya Nakada, adanın halihazırda lavlarla kaplı kısımlarının ‘sonsuza kadar’ kalabileceğini belirtti.

HEM KAZANIYOR HEM KAYBEDİYOR

Japonya, Asya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu’nda bir adalar ülkesi... 4 ana ada ve 6 bin küçük adadan oluştuğu biliniyor. Ancak coğrafyacılar bu yıl, Japon takımadalarının iki kat fazla adadan oluştuğunu öne sürdü. Uzmanlar, dijital haritalama teknolojisini kullanarak toplam 14 bin 125 ada tespit etti. Japonya yeni adalar kazanırken bazen de onları kaybediyor; örneğin 2018’de Esanbe Hanakita Kojima adası dalgaların altına kaymıştı.

İZLANDA’DA OHAL İLANI

İzlanda’da ülkenin güneybatı Reykjanes yarımadasını sarsan ve bölgede volkanik patlama olasılığının arttığına işaret eden bir dizi güçlü depremin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer, Fagradalsfjall yanardağına yakın 4 bin nüfuslu Grindavik kentinde tahliye işlemleri başlattı. Ekim sonundan bu yana İzlanda’nın güneybatısında 20 binden fazla sarsıntı kaydedildi.



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