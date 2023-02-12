  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Volkan hoca acil ihtiyaçları açıkladı
Spor

Volkan hoca acil ihtiyaçları açıkladı

Depremin simge isimlerinden olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, acil ihtiyaçlar listesi yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:57:00 -
Volkan hoca acil ihtiyaçları açıkladı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin sembol isimlerinden olan Volkan Demirel, asrın felaketi sırasında Hatay'da idi. Şehrin ihtiyaçları için halen canla başla çalışan Volkan hoca, şimdi de acil ihtiyaçlar listesi yayınladı.

Bölge için gerekenleri resmi Twitter hesabından yayınlayan Demirel şunları yazdı:

"En acil ve önemli ihtiyaçlar, çadır, konteynır, portatif wc, hijyen malzemeleri ve ıslak mendildir."

Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin
Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin

Gündem

Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...
Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Spor

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Altay Bayındır: Volkan Demirel'i izledim, kendimi çok kötü hissettim
Altay Bayındır: Volkan Demirel'i izledim, kendimi çok kötü hissettim

Spor

Altay Bayındır: Volkan Demirel'i izledim, kendimi çok kötü hissettim

Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Spor

Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Flaş karar.. Volkan Demirel yine boş durmadı! Depremzedelere konaklama yardımı...
Flaş karar.. Volkan Demirel yine boş durmadı! Depremzedelere konaklama yardımı...

Spor

Flaş karar.. Volkan Demirel yine boş durmadı! Depremzedelere konaklama yardımı...

Galatasaray'dan Volkan Demirel kararı! Helal olsun size...
Galatasaray'dan Volkan Demirel kararı! Helal olsun size...

Spor

Galatasaray'dan Volkan Demirel kararı! Helal olsun size...

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: Seni yanlış tanımışız
Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: Seni yanlış tanımışız

Spor

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e davet: Seni yanlış tanımışız

Volkan Demirel, O teklifi kabul etti! Sürpriz gelişme...
Volkan Demirel, O teklifi kabul etti! Sürpriz gelişme...

Spor

Volkan Demirel, O teklifi kabul etti! Sürpriz gelişme...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23