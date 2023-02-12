Volkan hoca acil ihtiyaçları açıkladı
Depremin simge isimlerinden olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, acil ihtiyaçlar listesi yayınladı.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin sembol isimlerinden olan Volkan Demirel, asrın felaketi sırasında Hatay'da idi. Şehrin ihtiyaçları için halen canla başla çalışan Volkan hoca, şimdi de acil ihtiyaçlar listesi yayınladı.
Bölge için gerekenleri resmi Twitter hesabından yayınlayan Demirel şunları yazdı:
"En acil ve önemli ihtiyaçlar, çadır, konteynır, portatif wc, hijyen malzemeleri ve ıslak mendildir."