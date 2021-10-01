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Spor Volkan Demirel'in rüya 11'inde Muslera detayı
Spor

Volkan Demirel'in rüya 11'inde Muslera detayı

Rüya takımını açıklayan efsane eldiven Volkan Demirel, kaleye Galatasaray kalecisi Muslera'yı koydu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:15:00 -
Volkan Demirel'in rüya 11'inde Muslera detayı

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaptanlığını yapan efsane file bekçisi Volkan Demirel, beIN Sports'ta Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile olan özel ilişkisini anlattı. Demirel, ayrıca Alex de Souza'nın vedasında yaşanan bilinmeyen anısını da aktardı.

Demirel, Muslera'ya saygı duyduğunu belirterek, "Beğendiğim bir kaleciydi. Uçak seyahatlerinde denk geldik, sıcaklığını içtenliğini hissettim. O da benden hissetti demek ki devam ettik. Eşlerimiz konuştu, yine tatilde denk geldik bir kere daha. Aramızda güzel bir ilişki oluştu. Birbirimize saygımız var. İnşallah uzun yıllar Galatasaray kalesini korur. Orada olmak ona çok yakışıyor. Yabancılar sıralamasına koyarsak Muslera'yı ilk 3'e koyarım." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı efsane yıldız Alex de Souza'dan övgüyle söz eden Demirel, "Çok fazla futbolcuyla oynadım ama Alex gerçeğini kimse değiştiremez. Ona profesör derdik. Futbolda da, sosyal hayatında da çok değerli bir insandı. Çok örnek aldığım bir ailesi vardı. Çoğu kişi bilmez ama Alex'in ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gitmiştik. Orada çok duygulu anlar yaşamıştık. Kaptanlığımızı yapmış biri olarak onun ayrılmasını hiç kimse istemezdi." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ayrıca Süper Lig'de aktif forma giydiği dönemdeki rüya 11'ini açıkladı.

İşte efsane eldivenin ilk 11 tercihi:

Muslera, Gökhan Gönül, Luciano, Egemen Korkmaz, Roberto Carlos, Stephen Appiah, Emre Belözoğlu, Quaresma, Ribery, Alex de Souza, Drogba

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