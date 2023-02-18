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Spor Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! Oyuncusundan...
Spor

Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! Oyuncusundan...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu için yaptığı paylaşımda, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:14:00 -
Volkan Demirel'in Atsu paylaşımı yürekleri dağladı! Oyuncusundan...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu için yaptığı paylaşımda, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirel, Atsu ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" notunu ekledi.

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