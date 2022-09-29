Volkan Demirel'den olay Arda Güler açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yerini alan ve sarı - lacivertli kulüpte futbolu bırakan Demirel, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında konuştu. Volkan Demirel; Jorge Jesus'un Arda Güler'in oynama süresini iyi ayarladığını dile getirirken, kendisinin futbol anlayışının da Portekizli teknik adamla aynı olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirilmişti. Yeni takımının başında çalışmalarını sürdüren Demirel, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulüp Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'e verdiği süreyi değerlendiren Volkan Demirel, Portekizli teknik adam ile aynı futbol anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

"Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor"

"Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya saygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor. Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor."

"Jübile içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut."