  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Volkan Demirel'den olay Arda Güler açıklaması!
Spor

Volkan Demirel'den olay Arda Güler açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yerini alan ve sarı - lacivertli kulüpte futbolu bırakan Demirel, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında konuştu. Volkan Demirel; Jorge Jesus'un Arda Güler'in oynama süresini iyi ayarladığını dile getirirken, kendisinin futbol anlayışının da Portekizli teknik adamla aynı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 11:17:00 -
Volkan Demirel'den olay Arda Güler açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yerini alan ve sarı - lacivertli kulüpte futbolu bırakan Demirel, Arda Güler ve Jorge Jesus hakkında konuştu. Volkan Demirel; Jorge Jesus'un Arda Güler'in oynama süresini iyi ayarladığını dile getirirken, kendisinin futbol anlayışının da Portekizli teknik adamla aynı olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirilmişti. Yeni takımının başında çalışmalarını sürdüren Demirel, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulüp Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'e verdiği süreyi değerlendiren Volkan Demirel, Portekizli teknik adam ile aynı futbol anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

"Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor"

"Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya saygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor. Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor."

"Jübile içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut."

 

 

 

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...
Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Medya

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz
Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Kadın - Aile

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı
Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Medya

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...
Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dünya

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dev ankete göre işte şampiyon takım!
Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Spor

Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?
Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Gıda

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi
Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Kadın - Aile

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23