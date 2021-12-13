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Spor Volkan Demirel Süper Lige dönüyor!
Spor

Volkan Demirel Süper Lige dönüyor!

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecilerinden olan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in adı Fatih Karagümrük kulübü ile anılmaya başlandı. Demirel'in Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:59:00 -
Volkan Demirel Süper Lige dönüyor!

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecilerinden olan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in adı Fatih Karagümrük kulübü ile anılmaya başlandı. Demirel'in Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayacak olan 40 yaşındaki Volkan Demirel'in İstanbul ekibine kendi ekibiyle geleceği öğrenildi. Demirel'in şu an UEFA-B lisansı bulunuyor.

Fenerbahçe'de antrenörlük yaptı

Volkan Demirel futbol hayatını noktalamasının ardından 2019-2021 yılları arasında Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde antrenör olarak görev yapmıştı.

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