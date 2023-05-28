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Spor Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...
Spor

Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...

Yeniakit Publisher
2023-05-28 12:30:00 -
Volkan Demirel kararını açıkladı! Aman dikkat...

Hatayspor'un başarılı çalıştırıcı Volkan Demirel, katıldığı bir programda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Demirel, Süper Lig'den teklifler aldığını açılarken, ilginç de bir itirafta bulundu.

Hatayspor'un başarılı çalıştırıcı Volkan Demirel, katıldığı bir programda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Demirel, Süper Lig'den teklifler aldığını açılarken, ilginç de bir itirafta bulundu. 

Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştıran ve başarılı bir grafik çizen Volkan Demirel yaşanan deprem felaketi sonrası takımının ligden çekilmesiyle sahalardan uzak kalmıştı. Demirel için ayrılık iddiaları gündeme gelirken, son noktayı koydu.

Deprem sürecinde oldukça aktif bir rol alan Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde L1 Üçgen adlı bir programın konuğu oldu. Demirel burada yaptığı açıklamada 4 takımdan resmen teklif aldığını açıklarken, Ümit Milli Takım için düşünüldüğünü de belirtti.

Tüm bu yaşananların en kritik ayrıntısı olarak Hatayspor'u gösteren Volkan hoca, 'böyle bir dönemde takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve önümüzdeki sezon Hatayspor ile kariyerine devam edeceğini' ifade etti.
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