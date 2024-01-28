Volkan Demirel harekete geçti! Patladı: Herkes dikkat etsin! 'Aileme laf atana çok büyük cevap veririm' dedi

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel sert açıklamalar yaptı.Zor şartlarda kurulan bir takım olduklarını belirten Volkan Demirel, "Kimse neyin ne olduğunu bilmeden konuşmasın. Benim takımımın antrenman yapacak sahası yok. Bazen duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Konuşmak ve insanları kırmak istemiyorum ama Hatayspor'u ağzına alan, Hatay'la ilgili yorum yapan herkes dikkat etsin. Bu takım zor şartlarda kurulmuş bir takım. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim. Hatayspor benim ailem.

Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin." diye konuştu.Maç ardından basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “3 puan aldığımız için mutluyuz. 10 haftadır galip gelemeyen bir Hatayspor takımı var. Belki zaman zaman kötü oyunlar oldu ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Son 2 haftadır savunmaya döndük. Çünkü ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret. Fakat bizim planımız çok daha başka. Hatayspor’u hem bu zor dönemde para harcatmadan hem de gelecek 3-4 sene boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla şu anda Hatayspor takımı sıfır borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizdeki oyuncularla da gelecek 3-4 senenin zeminini hazırladık. Futbola sadece ligdeki konuma göre bakmak yanlış. Kulübü yapılandırmak daha önemlidir” diye konuştu.

“HATAYSPOR’U AİLE YERİNE KOYDUM

”Sezon sonuna kadar Hatayspor’da olacağını yineleyen Demirel, “Bugün aldığımız galibiyetle rahatladım. Ben değil transfer, bütün kapılar kapınsın yine de sezon sonuna kadar buradayım. Çünkü bir sözüm var. Hatayspor’u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aile laf söylüyordur. Ona göre bilerek konuşsunlar. Oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Rahat olun, kaç haftadır kazanamıyoruz bu haftada kazanamasak bir şey olmaz ama kazanırsanız bu rüzgarı terse çevirebileceklerini söyledim. Bugün de savunarak galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık” ifadelerini kullandı.