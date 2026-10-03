Gazze’de şehidin naaşı iki yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi bulundu

2024 yılında Gazze'de şehid düşen Ahmed Nail Ebu Sultan’ın naaşı, kabrinin taşınması esnasında hiç bozulmamış halde bulundu.

İşgalci siyonist rejimin soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, imanın ve şehadetin bereketini gözler önüne seren ibret dolu bir hadise yaşandı.

2024 yılında Rabbine kavuşan Ahmed Nail Ebu Sultan’ın naaşı, ailesi ve yakınları tarafından defin nakli amacıyla El-Arayshiya bölgesinde yer alan El-Amal Mahalle Parkı yakınlarındaki kabrinden çıkarıldı. Vefatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, şehidin mubarek bedeninin ve kefeninin ilk günkü tazeliğini koruduğu görüldü.

Şahitler Gözyaşlarını Tutamadı

2026 yılında gerçekleştirilen nakil sırasında bu ilahi mucizeye şahitlik eden bölge halkı ve merhumun yakınları, hüznü ve gururu bir arada yaşadı. Cenazenin hiç bozulmadığını gören tanıklar, Rabbimizin şehitlere vaad ettiği ikram karşısında dualar ederek şükretti.

Kur'an-ı Kerim’in Ayeti Bir Kez Daha Tecelli Etti

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İslam aleminde büyük bir yankı uyandırdı. Müslümanlar bu ibretlik tabloyu paylasırken, Cenab-ı Hakk’ın Bakara Suresi 154. ayet-i kerimesindeki şu ilahi müjdesini hatırlattı:

"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler; fakat siz farkında değilsiniz."

Filistin halkının izzetli direnişine ve şehitlerin makamına işaret eden bu olay, zorlu şartlar altında mücadele veren Gazze halkına da büyük bir moral ve teselli kaynağı oldu.