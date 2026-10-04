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6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

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IHA Giriş Tarihi:

6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

Serik ilçesinde bir oto galeride bulunan 6 araç, benzin dökülerek kundaklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli S.K. daha sonra polise giderek teslim oldu.

#1
Foto - 6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yenimahalle mevkisinde, D-400 karayolu üzerindeki bir oto galeriye, elinde benzin bidonuyla gelen S.K., galeride bulunan araçların üzerine benzin döktü. Şüpheli, daha sonra araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - 6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

6 ARAÇ KÜL OLDU İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında galeride bulunan 6 araç kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - 6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

Kundaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek bölgeden ayrıldığı görüldü.

#4
Foto - 6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU Olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden S.K., polise teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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