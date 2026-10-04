  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyne ulaştı ama hafızayı değiştirmedi! Omega-3 araştırmasında şaşırtan sonuç IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar? Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi! Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı Milyonlarca sivrisineği doğaya salacaklar! Şeytani planın arkasından yine teknoloji devi çıktı Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler Türkiye’de milyonlarca kişi kullanıyor! Ücretlerine kallavi mi kallavi zam geldi Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti Devlet başkanından füzeler için 'öldürücülük kapasitesini artırma' emri!
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının dalgalanması ve güneş ışığının azalması, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını kolaylaştırıyor. Op. Dr. İdil Öztürk, özellikle bu dönemde solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığına dikkat çekti.

#1
Foto - Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, doktora başvurmanın önde gelen sebepleri arasında yer aldığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, "Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin hazırlıyor. Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi, bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına neden oluyor" diye konuştu.

#2
Foto - Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

Kalabalık ortamlar risk Enfeksiyona yatkınlığı artıran unsurları da anlatan Öztürk, "Alerjik bünyeye sahip olma, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü gibi anatomik sorunlar nedeniyle ağızdan nefes alıp verme, sigara içme, düzensiz beslenme gibi faktörler de üst solunum yolu enfeksiyonuna yatkınlığı artırır. Bu hastalıklar mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda sık görülürler. Damlacık enfeksiyonu biçiminde ortaya çıkarlar, yani yakın mesafeden konuşma, öpme, öksürme sonucunda bulaşırlar. Bulunulan ortamda havalandırmanın yetersiz olması da bulaşmalarını kolaylaştırır. yüzeylere temas sonrası ellerin yıkanmaması ile de bulaşır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

En sık görülen enfeksiyonlar Erişkinlerde sık olarak görülenlerden üst solunum yolu enfeksiyonlarını sıralayan Op. Dr. İdil Öztürk, "Bunlardan birincisi nezle, ikincisi grip enfeksiyonudur. Bunların yanında orta kulak iltihabı da en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarındandır" diye konuştu. Op. Dr. İdil Öztürk, erişkinlerde sıkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarını şöyle sıraladı: "Nezle birden çok virüsün yol açtığı, kişiden kişiye bulaşan, üst solunum yollarını tutan hafif seyirli bir hastalıktır. Üşütme, soğuk algınlığı olarak da bilinir. Soğuk mevsimlerde daha sıktır. Sigara içenlerde daha sık görülmez fakat ağır seyreder. Bir insan, ömrü boyunca yaklaşık olarak 300 defa nezle olur. 5 yaşın altındaki çocuklar yılda ortalama 8-10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. İnfluenza virüslerinin yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonudur. Virüsün 3 tipi vardır. Tip A insanlar, domuzlar ve kümes hayvanlarında, Tip B sadece insanlarda hastalık yapar. Tip C ise insanlarda çok hafif belirtilere yol açar. Sıklıkla ani başlayan yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ve kas ağrıları, bitkinlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı ile kendini gösterir. Ateş genellikle 5 gün ya da 1 hafta sürer. Tedavide dinlenme çok önemlidir. Ateş düşürücüler, bol sıvı tüketimi ve iyi beslenme önemlidir. Viral bir hastalık olduğu için antibiyotik verilmez ancak orta kulak iltihabı, sinüzit, zatürre gibi ikincil enfeksiyon, komplikasyon olarak eklenmiş ise antibiyotik kullanılır. Yutak ve bademciklerin ani başlayan enfeksiyonudur. Virüs veya bakteriyel kaynaklı olabileceği için etkene göre tedavi metodu değişiklik gösterir. Belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı-yutkunma zorluğu, halsizlik-kırgınlık, baş-eklem-kas ağrıları, öksürük ve bazen de boyunda lenf bezlerinin şişmesidir. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonu daha sık görülür. Sıklıkla nezle, grip gibi enfeksiyonları takiben gelişen ikincil bakteriyel enfeksiyon şeklindedir. En sık 6-18 ay asındaki çocukları etkiler. 6 yaşından sonra hastalık sıklığında bariz azalma görülür. Yüz kemiklerinin içerisinde sinüs adı verilen hava boşluklarının iltihabına sinüzit adı verilir. Yine sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişir. Vira enfeksiyonlardan sonra 7-10 günde tam iyileşme beklenirken genellikle burun doluluğu ve öksürük artışı olur. Büyük çocuklar ve erişkinlerde baş ve yüz ağrıları görülebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir."

#4
Foto - Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Öztürk, söz konusu bu üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için hijyene ve el yıkamaya özen gösterilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, kalabalık ortamların sık sık havalandırılması, hasta kişilere mümkünse maske taktırılması ve fazla yaklaştırılmaması, yaşa uygun ve dengeli beslenilmesi, mevsime uygun giyinilmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?
Dünya

Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı İsrail sınırına yakın Kuzey Sina’daki Taba kentine bağlayacak yeni bir demiryolu inşa ettiği bildirildi. Proje İs..
Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı
Gündem

Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı

Tel Aviv'e gerçekleştirilen uçuşlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Flydubai, FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan ve kaptan pilotun y..
Borsa İstanbul kazandırdı
Ekonomi

Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,43 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,13 ile..
Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu
Teknoloji

Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu

Yapay zeka teknolojileriyle birlikte hızla artan veri merkezi ihtiyacı; su ve enerji tüketimi, gürültü ile ışık kirliliği gibi ciddi çevrese..
Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi
Gündem

Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi

Konya’da yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenle..
Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!
Kadın - Aile

Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!

Diyet pasta (Dukan-Seyir) sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlısı nasıl yapılır?

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23