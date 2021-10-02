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Spor Volkan Demirel açıklama | Volkan Demirel Aykut Kocaman yorumu
Spor

Volkan Demirel açıklama | Volkan Demirel Aykut Kocaman yorumu

Volkan Demirel ne söyledi? Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumla dikkat çekti. Peki, Volkan Demirel ne söyledi? Volkan Demirel'den Aykut Kocaman açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-10-02 12:09:00 -
Volkan Demirel açıklama | Volkan Demirel Aykut Kocaman yorumu

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman, istifa açıklamasında bulundu. Aykut Kocaman'ın sözleri kadar Volkan Demirel'in sözleri dikkat çekti.

Volkan Demirel açıklama | Volkan Demirel Aykut Kocaman yorumu

Aykut Kocaman'ın istifa kararına ilişkin Demirel, "Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim. Aykut hocanın bir lafı var, ‘Ben bazen koklarım’ der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim. Aykut hocanın rahat olmadığı bir ortam var. Çalışmayı istemediğinin göstergesi. 7-8 haftadır maçları izliyoruz, yorumluyoruz, hangi takımın neler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu, bizim düşüncelerimizin çok altındaydı. Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur” dedi.

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