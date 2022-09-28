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Spor Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı?
Spor

Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı?

TFF Süper Lig'in üst klasman hakemleri arasında yer alan Volkan Bayarslan'ın biyografisi merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 14:48:00 -
Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı?

TFF Süper Lig'in üst klasman hakemleri arasında yer alan Volkan Bayarslan'ın biyografisi merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. 
Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı?

Futbolda hakemler sahada verdiği kararlarla hep en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Ülkemizde de eleştirilere maruz kalan hakemlerin biyografileri merak ediliyor. Bu kapsamda Süper Ligin üst klasman hakemlerinden biri olan Volkan Bayarslan da dikkat çekiyor. Sporseverler internet arama motorlarında Volkan Bayarslan kimdir kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1978 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Volkan Bayarslan, 2000 yılında hakemlik yapmaya başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde çeşitli hakemlik görevlerini yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girmeyi başardı. Samsunsporile Akhisar Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasını yöneterek 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

Volkan Bayarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Bayarslan hangi takımlı?

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakem olarak görev alan Volkan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursasporve Manisaspormaçında görev aldı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Altyapısında futbol da oynamıştır. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor takımında da top koşturdu. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakarak hakemliğe geçiş yaptı. Daha sonra kendini geliştiren Volkan Bayarslan Süper Ligde görev almaya başladı.

VOLKAN BAYARSLAN HANGİ TAKIMLI?
Süper Ligde oynanan Trabzonspor- Fenerbahçekarşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın saldırısına maruz kalan ve Süper Ligtarihinde maç oynanırken fiziki müdahaleye maruz kalan ilk hakem olan Volkan Bayarslan, o dönem futbol gündeminde yer edinmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre Bayarslan'ın Beşiktaşlı olduğu düşünülüyor.

 

 

 

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