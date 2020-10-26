Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş saat 13.00'te Kuzeyboru'yu ağırlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
14.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Çan Şehit İbrahim Eriç)
16.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Eczacıbaşı)
Fenerbahçe Opet-İlbank ile Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.