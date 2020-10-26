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Spor Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı
Spor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:49:38 -
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş saat 13.00'te Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Çan Şehit İbrahim Eriç)

16.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Eczacıbaşı)


Fenerbahçe Opet-İlbank ile Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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