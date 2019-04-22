Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Türk Hava Yolları: 0 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3- Sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 5'inci, Türk Hava Yolları 6'ncı sırada tamamladı22 Nisan 2019 Pazartesi 20:42
Salon : Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: İrem Çor, Şeyma Ercan, Duygu Arslan, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Havlickova, Özge Kırdar, Nikolic, Funda Bilgi)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt)
Setler: 23-25, 22-25, 22-25
Süre:92 dakika (30, 32, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu 5-6'ncılık 2. maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, durumu 2-0'a getirdi.
Bu sonuçla Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 5. sırada tamamlarken Türk Hava Yolları 6. oldu.
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