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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:50:04 -
Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Bankkart-Altekma: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Not: Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor ve Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.


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