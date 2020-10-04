Voleybol: Toplu sonuç
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları oynandı
İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankkart-Altekma: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3
Not: Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor ve Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.