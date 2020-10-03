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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:07:15 -
Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İlbank-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

PTT-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.



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