Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet: 3 - Türk Hava Yolları: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, (Melis Yılmaz, Cansu Çetin,
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, (Merve Saniye Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Santana, Nursevil Aydınlar)
Setler: 25-21, 25-12, 25-17
Süre: 76 dakika (30, 21, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.