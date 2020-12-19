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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beşiktaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:07:16 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 19-25, 14-25, 19-25

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


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