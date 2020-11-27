  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 3 - Beşiktaş: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:13:49 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu

PTT: Merve Tanyel, Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova (Aysun Suna Alan, Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Cansu Aydınoğulları, Dilşat Kavas Nur)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-17, 25-12, 24-26, 25-21

Süre: 101 dakika (25, 21, 28, 27)

ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bıra..
İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!

AK Partili milletvekili Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce..
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay