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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 2 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:01:08 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Guimaraes, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Türk Hava Yolları: Lauren, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar, Ebrar Karakurt)

Setler: 25-22, 27-29, 25-18, 20-25, 13-15

Süre: 138 dakika (27, 37, 27, 28, 19)


​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yendi.

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