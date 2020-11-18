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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:59:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Merve Dalbeler Aslan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Nursevil Gökbudak)

Galatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, İlkin Aydın (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç)

Setler: 25-21, 19-25, 25-22, 21-25, 8-15

Süre: 133 dakika (24, 30, 35, 29, 15)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

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