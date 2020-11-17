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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 3 - İlbank: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:35:25 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Aysim Erginay

Karayollar: Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Selin Navruz)

İlbank: Mambru, Ezgi Arslan, Jack, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl (Ceren Önal, Ceyda Durukan, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-17, 25-20, 25-16

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Karayolları, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.


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