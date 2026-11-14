Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!
Kırıkkale’de bir kişinin yaralandığı tır kazası sonrasında kilitlenen trafikteki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırıkkale’de bir kişinin yaralandığı tır kazası sonrasında kilitlenen trafikteki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.
Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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