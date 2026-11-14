  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mete Yarar 'bu kadar da olmaz ya' diyerek çılgına döndü: Sarayınızda ağırladığınız liderler ölüyor Türkiye ihracatta yeni rekora koşuyor! Bolat rakamı açıkladı Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa ABD, Venezuela petrolüne 100 yıllığına el koyuyor! 65 milyar varillik rezerv için dev anlaşma Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu AB'den işgalci İsrail'e Gazze uyarısı! Tüm sınır kapılarını derhal açın Putin'in öleceği tarihi açıkladılar Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

Kırıkkale’de bir kişinin yaralandığı tır kazası sonrasında kilitlenen trafikteki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

#1
Foto - Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

#2
Foto - Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#3
Foto - Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.

#4
Foto - Kilometrelerce kuyruk oluştu: Kırıkkale-Ankara yolunda tır kazası!

Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Şamil Tayyar'ın Mustafa Sarıgül hakkındaki sözlerini mercek altına aldı. Tayyar'ı..
Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Gündem

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da bölge halkının olağan..
‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü
Gündem

‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü

İBB davasında yolsuzluktan tutuklu yargılanırken 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım mer..
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da gönülleri fetheden an..
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur
Gündem

Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın’da gece saatlerinde lastikleri patlayınca yolda kalan iki kadının araçlarının lastiklerini değiştiren..
Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621
Ekonomi

Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026'da en düşük memur maaşı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23