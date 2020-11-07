Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Aslı Kalac, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Meryem Boz, Anthi, Adams, Aslıhan Kılıç, (Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 25-18, 20-25, 25-19, 28-26
Süre: 123 dakika (26, 30, 28, 39)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.