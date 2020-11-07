Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank: 1 - PTT: 3
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol
İlbank: Ceren Karagöl, Altagracia, Ezgi Arslan, Sinead, Mori, Birgül Parlak (Ceren Çınar, Ceren Onal, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)
PTT: Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Ceyda Aktaş (Simay Kurt, Aysun Suna Alan, Dilşat Kavas Nur, Yağmur Mislina Kılıç)
Setler: 21-25, 25-19, 19-25, 17-25
Süre: 111 dakika (30, 28, 29, 24)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında PTT, İlbank'ı 3-1 yendi.