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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ligin 14. haftasında 6 maç oynandı - PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden ve ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:14:07 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 6 maç yapıldı.

PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçlar şöyle:

PTT-VakıfBank: 0-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3

Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

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