Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligin 14. haftasında 6 maç oynandı - PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden ve ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 6 maç yapıldı.
PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçlar şöyle:
PTT-VakıfBank: 0-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3
Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3