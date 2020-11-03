Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları: 1 - Türk Hava Yolları: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Aysim Erginay
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Doğa Dıraz, Selis Selvi, Selin Navruz)
Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Polen Ünver)
Setler: 25-20, 13-25, 16-25, 19-25)
Süre: 97 dakika (26, 23, 24, 24)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.