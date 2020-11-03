Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, İpar Kurt, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Aylin Sarıoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)
Setler: 25-14, 25-8, 25-13
Süre: 57 dakika (20, 17, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.