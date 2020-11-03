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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:53:36 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, İpar Kurt, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Aylin Sarıoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

Setler: 25-14, 25-8, 25-13

Süre: 57 dakika (20, 17, 20)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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